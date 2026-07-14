14/07/2026 13:13

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▷ 韓國券商報告指其營業利潤低於預期

▷ 韓國散戶單日拋售Kospi成分股2.5萬億韓元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》SK海力士周二（14日）在首爾延續猛烈跌勢，兩天來的跌幅超過 20%，加劇市場對今年晶片股「漲得太快、走得太遠」的疑慮。繼周一（13日）歷史性暴跌15%之後，SK海力士周二在韓國交易所一度下跌9%。韓國基準Kospi指數一度下跌5.3%。三星電子股價亦陷震盪。這兩家公司合共佔該指數權重的一半以上。這波賣壓的部分原因，是韓國一家本地券商發布報告，認為SK海力士營業利潤可能低於市場共識預估。韓國散戶一改近來逢低買進的操作模式，周二賣出超過2.5萬億韓元（17億美元）的Kospi成分股，外國投資者則站在買方。SK海力士股價劇烈波動，也凸顯了與其相關的槓桿押注規模異常龐大。隨著首爾和華爾街的交易情緒相互影響，該公司ADR在美國掛牌可能會放大股價波動。韓國金融業被視為對全球市場預警的「礦坑金絲雀」，CLSA Securities Korea分析師Jongmin Shim表示，過去交易員通常是觀察費城半導體指數，或納斯達克指數，再推估韓股走勢。如今情況正好相反，韓國市場的影響力正持續提升。*財報日料進一步引發震盪*SK海力士今年已有超過50個交易日，單日股價向上或向下波動至少5%。隨著7月23日財報發布日逼近，股價可能進一步劇烈震盪。另韓國金融投資協會(Korea Financial Investment Association)數據顯示，以短期融資買進股票所引發的斬倉比率，上周升破10%，遠高於過去六個月平均的2.1%。(jf)