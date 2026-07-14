14/07/2026 08:50

【開市Ｇｏ】特朗普封鎖霍峽，油價劇飆金價失4000關，勝宏科技澄清流失大客傳聞

【要聞盤點】



1、美國與伊朗圍繞波斯灣及霍爾木茲海峽的軍事衝突再度升級，國際原油價格急速反彈，引發市場對通脹死灰復燃的恐慌，拖累美股三大指數全線下挫。道指收市跌138.37點，或0.26%，報52498.64點；標指跌60.05點，或0.79%，報7515.34點；納指跌408.43點，或1.55%，報25873.18點。



2、美國總統特朗普在社交平台發文宣布，美國將重新實施針對伊朗的所謂「伊朗封鎖令」，並自封為「霍爾木茲海峽守護者」。他表明出於維持區域公平的原則，將對所有行經該動盪水域的貨運船隻徵收高達20%的「補償費」，意味著每艘過境海峽的超級油輪需繳費約3000萬美元。



3、美聯儲理事沃勒周一（13日）就通脹形勢發表講話，對當前物價走勢表達擔憂，並警告當局不應重蹈過去的作戰思路。他指出，在決定加息前應耐心等待更多經濟數據出爐，但同時強調若通脹持續高企，短期內仍有收緊貨幣政策的必要。



4、隨著關稅退款激增，美國聯邦預算赤字本財年首次擴大，僅6月份預算赤字就達到1200億美元。



5、據美國銀行對基金經理的最新月度調查，現時全球投資人對日圓的看空情緒已達到2022年來最高水平，僅10%看好日圓，較6月的12%下滑。受訪者合計管理資產規模達6680億美元。



6、匈牙利國會以133票贊成、6票反對，通過罷免總統舒尤克的法案。法案指出，社會已對舒尤克嚴重失去信任。匈牙利新總理毛焦爾稱，若舒尤克不在五天內簽署法案，國會將對其作出彈劾。



7、中國國務院表示，原則同意《擴大消費「十五五」規劃》，目標到2030年社會消費品零售總額達到60萬億元人民幣水平。



8、內地快時尚服飾銷售平台希音(Shein)據悉最快8月赴港IPO，或募資最高234億，該企業在上周五取得了中國證監會對推進香港IPO計劃的批准。



【焦點股】



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 美伊緊張局勢升級推動隔夜原油期貨飆升。

- 特朗普稱將對經由霍爾木茲海峽運輸的所有貨物按20%比例收取補償

- 布蘭特期油價格回升至85元水平



金礦股：紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、靈寶黃金(03330)

- 現貨金失落4000美元整數大關



勝宏科技(02476)

- 澄清網絡流傳言論嚴重失實保留法律追究權利，此前傳因品質問題失英偉達訂單



京東集團(09618)

- 與廣東省政府就九大領域合作，RoboBase機械人項目在廣州市黃埔區動工



小米集團(01810)

- 小米汽車計劃2027年正式進軍歐洲市場



地產股：新世界發展(00017)、恒基地產(00012)、九龍倉置業(01997) 出口股：創科實業(00669)

- 交易員預計美聯儲本月加息概率約50%。

- 美聯儲理事沃勒強調若通脹持續高企，短期仍有收緊貨幣政策的必要



內需板塊：蒙牛(02319)、安踏(02020)、百威亞太(01876)

- 內地目標到2030年社會消費品零售總額達到60萬億元水平



華潤置地(01109)

- 6月銷售額230億人幣跌2%，上半年銷售額升近6%



經緯天地(02477)

- 折讓近8%先舊後新發行最多8億新股，籌1.9億元



賽力斯(09927)

- 控股股東小康控股計劃斥最多不超過3億人幣增持A股



兆科眼科(06622)

- 購「減緩近視」創新藥全球權益



新華保險(01336)

- 料中期盈利最多237億人幣升60%，獲良好投資收益



中國鋁業(02600)

- 料中期純利按年增58%至73%



華勤技術(03296)

- 料中期盈利最多逾30億人幣升62%，收入最多13%



靈寶黃金(03330)

- 料中期盈利最多近11億人幣升57%，收入升最多4%



康龍化成(03759)

- 料中期賺最多近8億人幣升10%，收入升最多19%



鼎泰高科(01377)

- 料中期盈利最多7億人幣，按年升3.4倍



龍蟠科技(02465)

- 料中期扭虧為盈最多4.5億人幣，受惠收入與銷量增





【油金報價】



紐約期油上漲1.52%，報79.33美元/桶



布蘭特期油上升1.90%，報84.80美元/桶



黃金現貨下跌0.08%，報3991.39美元/盎司



黃金期貨下跌0.17%，報3998.70美元/盎司