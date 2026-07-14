14/07/2026 16:30

【ＡＩ】第二季全球智能手機出貨量下降11%

《經濟通通訊社14日專訊》Counterpoint Research周一（13日）報告顯示，全球智能手機出貨量在第二季下降11%，是13年來第二季最低水平。



該研究機構將銷售下滑歸因於，智能手機記憶體晶片成本上升導致的售價上漲，而記憶體晶片價格上漲又源自於AI數據中心熱潮擠壓記憶體供應。



三星持續保持市場領先地位，市佔率達24%，在五大智能手機製造商中實現最強勁的年增長。蘋果以20%的份額位居第二，小米以12%位居第三，OPPO和Vivo分別佔11%和8%的份額。



成本壓力令小米、OPPO和vivo的出貨量出現兩位數的下滑。價格上漲使部分裝置的價格超出原定價位區間，促使消費者延後升級，選擇更早的機型，或延長使用現有手機的時間。



蘋果是2026年第二季唯一沒有調漲產品售價的主流智能手機廠商。市場對iPhone 17系列的持續需求，推動蘋果手機出貨量較2025年第二季上漲3%，該系列依舊是全球出貨量最高的手機機型。(rc)