14/07/2026 11:47

【數據解讀】海關：上半年工業機器人出口增19%，銷往141個國家和地區

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國新辦今天舉行發布會，介紹今年以來中國外貿運行情況。海關總署副署長王軍在會上表示，中國的工業機器人快速迭代，競爭力不斷提升，助力全球製造業智能化轉型。2025年中國工業機器人出口規模首次超過進口，成為工業機器人淨出口國；今年上半年出口62.9億元（人民幣．下同），增長18.6%，銷往全球141個國家和地區。



此外，上半年手術機器人出口4.8億元，增長3.3倍，出口市場由去年同期的23個增加到49個。人形機器人、機器狗、仿生魚鳥等智能仿生機器人也在加速走進國際市場。上半年這兩類商品合計出口180.9億元。



他表示，近年來，中國機器人產業實現跨越式發展，出口規模持續擴大，在全球的生產、生活中都得到了廣泛應用。從品類上看，主要有工業機器人、手術機器人、清潔機器人和智能仿生機器人等。其中，智能仿生機器人、清潔機器人是今年新增的專門稅號，它們有了自己的國際貿易「身份證」，可以更好地開展精準統計，反映行業發展態勢。