24,340.73
+127.01
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14/07/2026 15:05
美元兌人民幣報6.7809，內地6月貿易盈餘升至1256億美元勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.231
|101.235
|-0.004
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.34/38
|162.28/32
|162.44/48
|歐元/美元
|1.1383/87
|1.1390/94
|1.1381/85
|英鎊/美元
|1.3354/58
|1.3361/65
|1.3345/49
|美元/瑞郎
|0.8145/49
|0.8137/41
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|美元/加元
|1.4132/36
|1.4130/34
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|澳元/美元
|0.6926/30
|0.6932/36
|0.6916/92
|紐元/美元
|0.5783/87
|0.5793/97
|0.5748/52
|美元/人民幣
|6.7807/11
|6.7785/89
|6.7803/07
|美元/港元
|7.8380/84
|7.8380/84
|7.8377/81
上述報價只供參考用