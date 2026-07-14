14/07/2026 11:43

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 香港2025年AI職位空缺按年增50%至4.7%占比

▷ TMT與專業服務業AI職位需求居前

▷ AI應用型職位增6900個，開發職位僅增87個 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》羅兵咸永道發布《2026年全球人工智能就業晴雨表》香港報告，指出本港人工智能(AI)招聘市場於2025年明顯反彈。與2024年相比，2025年AI職位空缺按年增加50%，佔整體職位空缺的比例亦由3.6%升至4.7%。雖然仍未重返2023年的高位，但市場對AI相關人才及技能的需求已顯著回升。*TMT行業續在AI職位空缺領先，反映業界持續推進數碼轉型*是次報告分析來自全球六大洲、超過十億份招聘廣告的數據。結果顯示，2025年香港各行業的AI職位比例均較2024年有所上升。其中，科技、媒體及通訊(TMT)行業繼續在AI職位空缺方面領先，反映業界持續推進數碼轉型；而專業服務行業則錄得最顯著增長，AI職位佔比於2025年上升2.1個百分點。羅兵咸永道人才和組織諮詢服務主管合夥人程宇浩表示，AI職位需求回升，顯示香港企業正由試點和探索階段，逐步邁向更全面的落地應用。未來企業的競爭優勢，將取決於能否善用AI提升員工能力、加快創新步伐，以及釋放更大的商業價值。香港AI職位市場的增長趨勢與全球趨勢一致。全球數據顯示，要求具備經AI提升的技能（如判斷力、創造力及領導能力）的職位，其增長速度較整體就業市場快八倍。這反映本港企業若要保持國際競爭力，必須提升員工運用AI的能力。另一方面，2021年至2025年間，AI參與度較高的職位，技能要求轉變明顯較快；AI參與度較低的職位則相對較慢。*AI應用型職位去年增6900個，惟AI開發人員職位僅增87個*香港AI相關就業市場方面，AI應用型職位繼續佔主導地位，2025年新增約6900個相關職位，按年倍增；相比之下，AI開發人員職位僅增87個，增幅為1.3%，反映本港目前更著重AI技術的應用及整合，而非核心技術研發。按行業劃分，專業服務及TMT行業的AI相關職位中，逾80%屬AI應用型職位，反映AI技術已廣泛融入業務運作。另一方面，政府、公用事業及醫療保健行業的AI開發人員職位比例則相對較高，分別約為61%、63%及65%。*香港加快AI轉型，企業必須建立清晰問責機制*PwC全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人兼PwC中國人工智能主管合夥人周偉然表示，隨著香港加快推進AI轉型，企業必須建立清晰的問責機制及穩健的管治架構，才能善用AI技術並維持長遠競爭力。當中，明確界定AI系統的責任，以及主動管理潛在風險，均是有效AI管治不可或缺的要素。(bi)