14/07/2026 11:59

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▷ 中國計劃五年投資約2兆人民幣於AI資料中心

▷ 長鑫科技7月27日科創板上市，受益記憶體短缺 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》野村大中華區半導體及科技分析師滕喆安表示，對於AI產業，最近相關股價出現了回調，但認為相關回調是健康的，市場需要消化相關風險，並認為現時仍未到達周期的頂峰，因為超大型雲端業者的資本支出可能會進一步增加並延伸到明年。*上調今年全球AI伺服器收入預測，價格上漲等仍是最大催化劑*他續指，在供應端仍方面有進一步增長的空間，而供應端瓶頸極有可能從科技巨頭轉移到其他規模較小的元件、設備和材料製造商。此外，價格上漲和持續的盈利上調仍將是最大的催化劑，該行仍將在市場疲軟時逢低買進，早前該行上調2026年全球AI伺服器收入預測12%，以反映強勁的需求以及更高平均售價所推動。*中國AI價值鏈仍有很大上升潛力，科企續加大投資*野村中國科技及電訊行業分析師段冰認為，中國的AI價值鏈仍有很大的上升潛力，因為中國的AI投資仍在努力追趕全球市場，並指最近有報道指，中國計劃在五年內投資約2兆人民幣用於 AI資料中心，這顯示了政府協助中國AI成長並在中國建立自給自足AI供應鏈的決心，認為這是中國對AI投資持續提供強大支持的一個信號。段冰指出，中國AI晶片供應的潛在改善，以及大型科技和網路公司的更多投資，可能會支持它們在今年下半年和明年的獲利與毛利率擴張。因此，該行對中國AI資料中心供應鏈中的領先企業也持相當樂觀的態度。*長鑫科技或是未來數年記憶體短缺潮中最大受益者之一*對於長鑫科技據報定於7月27日上交所科創板上市，滕喆安表示，如果從基本面的角度來看，目前記憶體周期的供應狀況正處於前所未有的緊張狀態，並形容這可能是中國有史以來上市的最好、最偉大的股票之一，亦認為它也將是未來幾年記憶體短缺潮中的最大受益者之一，並有可能藉此擴大市佔率。(bn)