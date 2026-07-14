14/07/2026 19:52

《再戰明天》中國公布第二季GDP等數據，美國公布PPI

《經濟通通訊社14日專訊》中國公布第二季GDP等數據，及美國公布PPI，料為周三（15日）市場焦點。



*加拿大央行公布議息結果，沃什出席參議院聽證會*



各國重要經濟活動方面，周三本港時間5:00pm，英倫銀行審慎政策官員David Bailey發表演講。晚上8:45pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表演講。9:45pm，加拿大央行公布指標政策利率並發布貨幣政策報告。10:00pm，美聯儲主席沃什出席參議院金融委員會「美聯儲半年度貨幣政策報告」聽證會。



數據方面，周三（15日）10:00am（本港時間．下同），中國公布第二季國內生產總值，年率升幅料由5%收窄至4.5%，經季節調整季率升幅料由1.3%收窄至0.9%，年初至今年率升幅料由5%收窄至4.8%；6月工業生產年率升幅料由4.5%擴大至4.6%，年初至今年率升幅料由5.4%收窄至5.3%；6月零售銷售年率跌幅料由0.6%收窄至0.1%，年初至今年率升幅料由1.4%收窄至1.2%；6月失業率料維持於5.1%。5:00pm，歐元區公布5月工業生產，年率料由0.3%逆轉至下滑0.4%，經季節調整月率升幅料由0.1%擴大至0.3%。8:30pm，美國公布6月生產者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由6.5%收窄至6.2%；7月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由5.7升至9.2。(wa)

