14/07/2026 11:44
《港元利率》港元拆息抽升，一個月拆息報2.74厘，三個月拆息報2.96厘
《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息抽升，而與樓按相關的一個月拆息報2.73792厘，升7.75基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.95732厘，升2.083基點。
隔夜息報2.82702厘，升18.583基點；一周拆息升16.03基點，報2.7603厘，兩周則升15.321基點，報2.75958厘。長息方面，六個月拆息升0.036基點，報3.18厘，一年期則升1.917基點，報3.56875厘。
港元匯價今日在7.8390-7.8363之間上落，最新報7.8385。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.82702厘，升18.583基點；一周拆息升16.03基點，報2.7603厘，兩周則升15.321基點，報2.75958厘。長息方面，六個月拆息升0.036基點，報3.18厘，一年期則升1.917基點，報3.56875厘。
港元匯價今日在7.8390-7.8363之間上落，最新報7.8385。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.82702
|+18.583
|一周
|2.7603
|+16.03
|兩周
|2.75958
|+15.321
|一個月
|2.73792
|+7.75
|兩個月
|2.86327
|+1.327
|三個月
|2.95732
|+2.083
|六個月
|3.18
|+0.036
|一年
|3.56875
|+1.917
資料來源：香港銀行公會