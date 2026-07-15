14/07/2026 17:34

【企業盈喜】國壽(02628)料中期純利按年增加215%至235%

《經濟通通訊社14日專訊》中國人壽(02628)(滬:601628)公布，預計公司2026年中期歸屬於公司股東淨利潤約1289.33億元（人民幣．下同）至1371.19億元，按年增加約880.02億元至961.88億元，按年增長約215%至235%。



該公司表示，錨定「三堅持」、「三提升」、「三突破」高質量發展核心思路，持續深化資產負債聯動，深入推進產品和業務多元，科學管理負債成本，有效提升投產效能，公司可持續發展基礎進一步夯實。公司投資堅持服務實體經濟，踐行長期投資、價值投資、穩健投資理念，圍繞資產負債匹配做好長期投資布局，提升投資專業能力，不斷增強投資組合收益韌性和長期回報潛力。公司資產配置持續優化，新質生產力等領域布局穩步推進，取得良好投資業績。(kl)