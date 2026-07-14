14/07/2026 17:11

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ Nuveen對2026年下半年前景發表資產配置觀點

▷ 該機構偏好股票全球化部署及靈活配置策略

▷ 美國大型股因AI生態系統領導地位受看好 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道14日專訊》諾偉(Nuveen)全球投資委員會成員就股票、固定收益、房地產、基礎建設及實物資產等主要資產類別的2026年下半年前景分享其觀點。*AI續為核心增長引擎，油價高企令通脹居高不下*科技板塊的主導地位，使AI相關開支成為推動全球宏觀經濟前景的最大動力。自2024年以來，美國GDP增長中高達64%的貢獻來自軟硬件等科技開支。雖然油價已由地緣政治衝突引發的高位回落，但預期能源價格將長期維持較高水平。隨著高昂能源價格的滯後效應逐步蔓延至更廣泛的物價，核心通脹在未來數季料將持續面臨上行壓力。*消費仍具韌性但壓力漸增，聯儲局聚焦抗通脹*若美國勞動市場一如預期在現水平企穩，美國經濟前景應可保持正面。然而，若油價進一步攀升，將對消費開支造成更顯著的衝擊，其中歐洲及亞洲依賴能源的經濟體將面臨最大風險。美國經濟抗跌力相對較強，但Nuveen已調整展望以反映短期通脹升溫預期。目前預期，聯儲局將維持按兵不動至2026年底；待通脹回落趨勢重現，局方最快於2027年初才會重啟減息。*從AI熱潮邁向AI顛覆，美國市場投資價值仍穩固*AI熱潮正演變為更廣泛的趨勢，部分投資將受惠於強大的利好因素，其他則可能面臨重大阻力。在後者中，部分與軟件及IT服務板塊相關的股債投資估值偏高，且違約風險上升。相對地，亦發掘到不少潛在贏家：擁有獨家數據優勢及能提供客製化解決方案的企業，將更有能力在AI顛覆期中脫穎而出。追求分散配置之際，切勿看淡美國市場。鑑於美國具備極高生產力、企業盈利增長強勁、稅務及監管環境對投資者友善，加上經濟增長相對穩健，美國市場的投資價值依然穩固。雖然美國大型股估值偏高，相信市場仍會給予妥善配置AI相關資本開支的企業較高溢價。*另類信貸及私募市場需精挑細選，美國市政債券長線投資吸引*另類信貸及私募市場仍是核心配置，但「精挑細選」與「交易結構」的重要性更勝以往。市場上存在高風險領域，部分交易結構出現槓桿過高或現金流疲弱的問題，但這正好凸顯了交易結構、投資經理篩選、嚴格財務條款及慎選資產的重要性。預期未來投資經理的實力高低將直接決定資金募集的成敗。美國市政債券持續提供具吸引力的長線投資機遇。市政債券需求依然強勁，孳息率相對較高且基本面穩健，州及地方政府的財政狀況良好。市政債券的孳息率曲線較美國國債更為陡峭，因此是少數值得適度承擔存續期風險的領域。無論是投資級別還是高收益市政債券，均看到極具吸引力的配置機會。私募房地產復甦才剛起步。主要關注因供應短缺而受惠的板塊（例如醫療辦公物業及長者住房），以及具防守性的領域（例如以雜貨店為主力租戶的零售物業）。另在需求持續增長的零售及住宅市場中發掘到精選機遇。*看好美國大型股，對新興市場維持中性立場* ​股票方面，Nuveen偏好採取全球化部署及靈活配置策略，聚焦優質企業、穩定現金流及強韌的盈利能力。仍然看好美國大型股，因為此等巨企在AI核心生態系統中具有規模、流動性及創新方面的領導地位，但投資者宜慎重挑選，避免簡單跟隨指數配置。Nuveen對美國小型股的樂觀情緒有所減退。儘管跨越整個周期的投資機遇仍具吸引力，但融資成本增加、流動性收緊以及對宏觀環境更為敏感等因素，令小型股的容錯空間低於大型股。Nuveen對美國以外的發達市場及新興市場維持中性立場，但兩者正提供愈來愈多選擇機會。發達市場方面，看好銀行、國防及部分工業股；而新興市場則更看好受惠於AI供應鏈、企業管治改善，或本土基本面向好的企業，因其盈利增長前景更具差異化優勢。即使AI仍為投資焦點，仍可透過布局電氣化、工業、機械人以及部分軟件及網絡基礎設施企業等AI發展的間接受惠者，實現分散投資目標。此等領域的需求正持續增長，但市場預期相對理性，而下一階段的AI發展，料將聚焦技術應用範圍的擴展及商業化能力，而非僅參與早期基礎設施建設。*關注私募信貸市場受壓跡象，最看好市政債券*Nuveen認為，由於全球固定收益市場提供多種替代選擇，美國國債的投資價值相對偏低。考慮到減息預期一再延後，加上長期利率料將維持於區間內上落，建議維持中性存續期，並在債券風險配置上採用「槓鈴式」策略。在各信貸板塊中，普遍看好質素較高的領域，同時亦希望在優先股和高級貸款等「增強型」固定收益領域中維持收益。Nuveen會繼續關注私募信貸市場的受壓跡象，同時不斷發掘投資機會。近期的負面新聞和個別違約事件，凸顯了謹慎選擇的重要性：投資者應專注於交易結構和具約束力的合約條款。投資級別的公開市場債券或會受信用利差收窄和存續期限延長影響而面臨潛在阻力。高收益債券的基本面依然穩健，而新興市場債券因需求強勁、違約率較低及收益率較高，顯得較具吸引力。在穩健的基本面和旺盛需求的推動下，市政債券是在全球固定收益中最看好的板塊之一。*看好私募房地產領域持續復甦，美零售物業投資前景最佳*Nuveen仍然看好持續復甦的私募房地產領域。整體而言，偏好市場中具防禦力的領域，並應採取能創造收益及加強收益韌性的策略；儘管如此，預計未來幾季各房地產板塊將迎來顯著的資本增值。目前由於利率仍然高企且房地產相對回報較佳，加上側重防守性部署，令Nuveen稍微看好房地產債務板塊。板塊方面，受惠於新增供應不足、人口結構利好及基本面穩健，看好具韌性的板塊如醫療保健，特別是美國的門診醫療及長者住屋。此外，以雜貨店為主力租戶的零售物業，回報相當可觀，而零售物業板塊在美國的投資前景最佳，儘管歐洲及亞洲同樣能提供不俗的投資機會。其他投資機遇包括美國的迷你倉及廉價房屋，以及歐洲與澳洲的學生宿舍－－此等類別均受惠於穩健的剛性需求。至於上市的房地產信託基金(REIT)，其資產淨值處於合理水平。目前市況考驗投資者的選股能力，偏好長者住屋、數據中心和工業房地產。*看好基礎建設及實物資產，非銀行資本增長具結構性投資機會*AI發展、能源需求急升以及數據中心迅速擴建，均為公私募市場中的基建股及債券投資帶來顯著利好。鑑於大部分底層資產具備社會必需服務的性質，基礎建設及實物資產能提供穩健的基本面、殷切的需求、顯著的韌性以及對沖通脹的潛力。Nuveen仍觀察到股票市場存在可觀的投資機會，特別是在公開市場，因為上市基建資產的估值較整體市場存在折讓。在私募市場方面，基於相對估值，稍微看好基建債務。在股票配置上，聚焦於交通運輸、輸電、受監管公用事業，以及可持續的超大規模雲服務商數據中心平台。此外，傳統銀行未必能提供的彈性融資安排，例如按資產現金流度身訂造的延遲提取安排及契約條款組合，需求持續上升，因此亦認為非銀行資本增長具有結構性投資機會。Nuveen亦觀察到市場對商業地產潔淨能源(C-PACE)融資方案的需求正穩步增長。這種融資方式可提供可觀的收益率，以及長年期攤還安排，為應對利率波動提供了可預測性和潛在韌性。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。