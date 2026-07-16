14/07/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶18點子，止三連升報6.7990
《經濟通通訊社14日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7990，較上個交易日跌18點子，止三連升，較市場預測偏弱約60點，上個交易日報6.7972。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7990
|+18.00
|1歐元/人民幣
|7.7367
|-33.00
|100日圓/人民幣
|4.1850
|-72.00
|1港元/人民幣
|0.8675
|+5.30
|1英鎊/人民幣
|9.0721
|-129.00
|1澳元/人民幣
|4.7015
|-113.00
|1紐元/人民幣
|3.9148
|+91.00
|1新加坡/人民幣
|5.2500
|+4.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3423
|-469.00
|1加元/人民幣
|4.8016
|+82.00
|1人民幣/林吉特
|0.5993
|-4.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2951
|-269.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4235
|+155.00
|1人民幣/韓元
|220.4800
|-77.00