14/07/2026 14:04

【ＡＩ】英媒：英偉達削逾半合規亞洲客戶數量，防AI芯片流入中國

《經濟通通訊社14日專訊》據英國《金融時報》報道，英偉達(US.NVDA)已將獲授權購買其AI芯片的亞洲客戶數量削減逾半。此前該公司制定了一份新的客戶「白名單」，僅允許通過更嚴格合規審核的企業採購相關產品。此舉旨在防止芯片經第三方渠道流入中國。



報道援引三位知情人士的說法稱，英偉達在過去幾個月裏加強了在新加坡、馬來西亞和日本的盡職調查。報道還指出，英偉達先前的客戶中有超過半數（特別是新興雲端服務商）未能通過初步審查而被移出名單，不過他們在做出調整後可以重新申請。



目前，美國政府正試圖阻止本國的先進芯片通過第三國流向中國的實體，英偉達此次審查力度之大引起關注。報道稱，在政府施壓之下，英偉達已加強合規程序，作為核查的一部分，該公司員工現在會實地走訪客戶的數據中心、核查合同並採訪終端用戶。美國商務部也參與其中，提供監督和政治支持。



由於時值非上班時間，美國商務部、英偉達暫未回應有關此事的置評請求。(wn)