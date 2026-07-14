14/07/2026 17:10

【ＡＩ】前程無憂：AI崗位平均月薪2.5萬元，算法崗招聘佔近八成

《經濟通通訊社14日專訊》前程無憂51job基於平台近一年招聘與求職數據發布《2026人工智能人才洞察》。數據顯示，民營企業貢獻近六成崗位，頭部企業人才需求量居於前列，超千人規模的大型企業職位發布量增速位居第一。



同時，AI相關崗位已覆蓋22個實體行業。具體來看，通用AI與算法類崗位構成的「一體」招聘佔比近八成，機器人、大模型賽道崗位佔比位列第二和第三位。職位技能要求中，AI、模型、算法仍是基礎，Agent、RAG、LLM等大模型應用類技能的佔比快速攀升。



薪酬方面，AI相關崗位月薪中位值為25340元(人民幣．下同)。研發總監/部長/專家平均月薪近5.5萬元；AI/算法類平均月薪普遍在2.8萬元以上。超四成崗位要求碩士及以上學歷，六成崗位要求具備5-10年特定行業的垂直深耕經驗。此外，長三角與大灣區貢獻全國近七成崗位需求，北上廣深、蘇州、杭州招聘需求和薪酬均位居前列。(jq)