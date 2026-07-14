14/07/2026 09:40

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶18點子，報6.7835

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7990，較上個交易日跌18點子，止三連升，較市場預測偏弱約60點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開18點子，報6.7835，上個交易日即期匯率收盤報6.7817。



市場人士稱，美伊局勢重新緊張，國際油價大幅上行，這料加劇美國通脹壓力，進而擾動美聯儲局加息節奏；不過人民幣中間價仍在6.80強方，或表明監管層仍希望人民幣延續穩中偏強走勢。接下來重點關注本周美國CPI數據、PPI指標，以及隨後美聯儲局主席沃什在眾議院和參議院作證，通脹風險仍備受關注。(jq)