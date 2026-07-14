14/07/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升38點子報6.7779，創逾三周高

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7779，較上個交易日4時30分收盤價升38點子，創6月22日以來逾三周新高，全日在6.7769至6.7853之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升57點子，報6.7793。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7990，較上個交易日跌18點子，止三連升，較市場預測偏弱約60點。



市場人士表示，中間價表現仍相對克制，並未跌穿關鍵關口，另外中國進出口數據遠勝預期，均有利於即期匯率應對外部美元強勢的影響。



一外資行交易員稱，「人民幣短期應該會維持在6.77-6.80之間波動，後續要等風險出清。月底有美聯儲議息會議，另外中東局勢及科技股的二季度財報，關鍵風險釋放前估計人民幣偏震盪。」



另一中資行交易員指出，中國貿易順差規模仍較大，估計偏結匯狀況會持續，人民幣調整空間可能有限。(jq)