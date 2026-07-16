14/07/2026 08:28

《中德關係》德國總理默茨再呼籲與中國展開匯率對話，稱人民幣多年來被低估25%

《經濟通通訊社14日專訊》據《彭博》報道，德國總理默茨再次呼籲與中國展開對話，以解決對於中國通過人為壓低匯率來鞏固不公平貿易優勢的擔憂。



默茨周一在科隆大學對學生發表講話時被問及中國貿易問題，他表示人民幣多年來被低估25%。默茨表示，「我們已在歐洲理事會啟動密集討論」，並稱歐洲長期低估了中國在全球的政治和經濟作用，我們需要與中國開展政治性匯率對話」。



隨著歐盟領導人加大力度應對對華貿易逆差超過3600億歐元（4110億美元）的問題，默茨多次將中國匯率列為其貿易優勢的來源之一。這位德國領導人上月曾呼籲就人民幣低估問題開展國際對話。



默茨表示，在如何確定對華政策方向方面，歐洲面臨「一個非常重大的」問題，並稱「我們需要在這方面降低依賴」。(sl)