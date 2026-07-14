14/07/2026 14:02

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▷ 主因國內需求疲軟及伊朗衝突限制成品油出口

▷ 6月中東進口量創十年新低，伊朗進口環比降40% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》海關總署今日公布數據顯示，中國6月原油進口量2927萬噸，同比暴跌41.3%，並創2016年10月以來新低，相當於712萬桶/日。5月的低迷局面延續至6月，繼5月原油進口量跌至八年低點後，6月進口量按月下降12%。《路透》稱，主因是國內需求疲軟以及在伊朗衝突期間為保障能源安全而限制成品油出口，使煉油廠開工率跌至十年低點。據船舶追蹤公司Vortexa數據顯示，中國6月海運原油進口量約為600萬桶/日，其中從中東的進口量創下十年新低，伊朗原油進口量也環比下降40%，降至不到80萬桶/日。*機構：中國煉油廠開工率可能接近十年低點*根據中國諮詢公司Oilchem，中國6月原油蒸餾裝置開工率為57.72%，環比下降3.28個百分點，同比下降13.09個百分點。Vortexa分析師Emma Li表示，受國內需求疲軟和成品油出口限制的影響，煉油廠開工率可能接近十年低點。但如果成品油出口限制放寬，開工率可能會出現部分反彈。報道指，中國減少進口為其他買家釋放了更多石油供應，與此同時，市場也在評估中國需求永久性流失的影響--油價飆升後中國燃料消費急劇下降，這表明憑藉其龐大的電動汽車規模，中國可依靠較少的石油維持運作。*中國6月天然氣進口量增3.7%，上半年降3.4%*此外，海關數據顯示，6月天然氣進口量同比增長3.7%，至1090萬噸。不過，2026年上半年天然氣進口量較去年同期下降3.4%，至5745萬噸。數據未將液化天然氣（LNG）和經陸路管道輸送的天然氣區分開來。同時，數據顯示，中國6月成品油出口量為436萬噸。今年上半年，中國共出口成品油2359萬噸，同比下降13.2%，這主要是由於3月為應對伊朗局勢、保障國內供應，實施了出口限制。(sl)