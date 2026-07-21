14/07/2026 09:05

【中東戰火】伊朗戰火第137日，特朗普矢言將控制海峽，鏟平伊朗核設施

《經濟通通訊社14日專訊》周二是伊朗戰火第137日，美軍此前連續三晚打擊伊朗。美國總統特朗普表示，將徹底控制霍爾木茲海峽，並鏟平伊朗核設施。



特朗普稱，美軍將「鏟平」伊朗的鎬山(Pickaxe Mountain)。該處坐落在伊朗中部伊斯法罕省納坦茲核設施附近，被指可能建有地下秘密設施。特朗普說：「告訴伊朗人等著吧，讓他們知道我們就要來了！」



五角大樓則表示，美軍周日（12日）首次在戰鬥中使用武裝海上無人機，襲擊伊朗阿巴斯港海軍基地的潛艇和艦艇維修設施。美軍中央司令部亦在社交平台表示，他們用3艘「海盜」無人水面艦艇襲擊該海軍設施，並發布一段影片。



*阿聯酋兩油輪遇襲1死8傷*



與此同時，阿聯酋國防部在社交平台稱，該國在霍爾木茲海峽南部航道阿曼水域的兩艘油輪，被伊朗巡航導彈擊中。



兩艘油輪均受損並起火，目前火勢已被撲滅。襲擊造成一名印度船員死亡和8人受傷，其中4人傷勢嚴重。(rc)