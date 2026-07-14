14/07/2026 09:07

【美國議息】投資者預計沃什執掌的聯儲局本月加息概率約50%

《經濟通通訊社14日專訊》周一（13日）貨幣市場定價顯示，在美國對伊朗發動一系列新打擊後，投資者加大對7月加息25個基點的押注。定價顯示，加息可能性接近50%，高於早些時候不到40%的水平。



對聯儲局政策預期變化最敏感的2年期美債孳息率一度上漲7個基點，至4.28厘，為2025年2月以來最高。5年期孳息率觸及類似高點4.37厘，而基準10年期美債孳息率一度上漲6個基點，報4.62厘，為5月份以來最高。



美債孳息率上升之際，本周美國將公布消費者價格和生產者價格數據，聯儲局主席沃什也將作證。



BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen表示：「投資者仍聚焦於7月29日的聯邦公開市場委員會會議，將其視為沃什首次加息的可能時點。周二消費者價格指數(CPI)和沃什講話無疑會左右市場對這一概率的判斷。」(rc)