14/07/2026 10:49

【ＡＩ】SK海力士在首爾股價震盪，一度挫近5%後企穩

《經濟通通訊社14日專訊》SK海力士股價周二（14日）震盪，在韓國交易所一度下跌4.7%，隨後跌幅收窄至企穩。



與這家晶片股巨頭走勢相仿，韓國KOSPI指數也難以找到方向，開盤後一度下跌2.8%，後來上漲0.6%。該公司同業三星電子股價一度上漲4.3%。



SK海力士美國ADR隔夜在華爾街下跌9.3%，抹去7月10日上市以來的大部分漲幅。AI股普遍遭到拋售，主要原因是市場擔心AI股估值過高和支出過多。



三星證券分析師Jongwook Lee在一份報告中表示，投資者周一（13日）整天都籠罩在憂慮與恐懼之中，但區分波動性和周期性至關重要。突然下跌10%並不一定意味著周期結束。(rc)