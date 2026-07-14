14/07/2026 13:15

【國際要聞】貝安德成為英工黨黨魁選舉唯一候選人，篤定入主唐寧街

《經濟通通訊社14日專訊》英國工黨黨魁選舉候選人，大曼徹斯特市前市長貝安德，獲得349名黨內下議院議員提名支持，這個結果排除黨內挑戰可能，貝安德鎖定唯一候選人的地位。



根據工黨黨魁選舉規則，候選人須在本月9日至15日期間，獲得包括自己在內的81名工黨下院議員提名支持。英國下議院目前共有403位工黨議員，以貝安德目前所獲的支持來看，即使有其他潛在挑戰者想參選，亦無法滿足參選門檻。



提名將在周四（16日）截止，如果貝安德是唯一候選人，並達到提名門檻，工黨將於本周五（17日）召開特別大會直接宣布他擔任新黨魁，他其後將出任英國首相。(rc)