14/07/2026 08:08

【企業盈喜】新華保險(01336)料中期盈利最多237億人幣升60%，獲良好投資收益

《經濟通通訊社14日專訊》新華保險(01336)(滬:601336)公布，預期截至6月30日止中期歸屬於母公司股東的淨利潤207.19億至236.78億元（人民幣．下同），按年增長40%至60%，中期歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤預計為207.89億至237.58億元，增長40%至60%。



該集團指，業績預計增長主因聚焦壽險主營業務發展，加強「保險+服務+投資」三端協同聯動，提升經營與服務能力，豐富完善醫康養等領域的客戶服務，加大AI科技投入、深度服務賦能，市場競爭力穩步提升，推動壽險主營業務的價值增長，不斷強化投研能力建設，優化資產配置結構，加大對科技創新企業和新質生產力的投資支持力度，取得良好投資收益。(wh)