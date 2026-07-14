14/07/2026 08:14

【企業盈喜】靈寶黃金(03330)料中期盈利最多近11億人幣升57%，收入升最多4%

《經濟通通訊社14日專訊》靈寶黃金(03330)公布，預期截至6月30日止中期盈利9.5億至10.5億元（人民幣．下同），按年增加介於約42%至57%。預計收入介於約79億至81億元，增加介於約1%至4%。



該集團指，純利表現主要得益於上半年穩定推進生產經營，持續推動降本增效措施，及主要產品黃金價格上漲、於4月2日完成St Barbara Mining Pty Ltd股權交易，其財務業績已於集團綜合財務報表內綜合併入，對業績產生積極影響，但今年第一季度純利受可轉換債券公允價值變動損失約2.6億元及相關財務費用約2211萬元的入帳影響，而該事項屬於非現金項目，僅歸因於對相關會計準則的應用及遵守，不涉及任何現金流出，亦不反映集團基礎核心經營表現，大幅抵銷核心業務的溢利。



該集團預期於8月底前公布業績。(wh)