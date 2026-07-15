14/07/2026 08:15

【企業盈喜】康龍化成(03759)料中期賺最多8億人幣升10%，收入升最多19%

《經濟通通訊社14日專訊》康龍化成(03759)(深:300759)公布，預期截至6月30日止中期歸屬於上市公司股東的淨利潤7.3億至7.7億元（人民幣．下同），升4%至10%，每股盈利40.24至42.56分。



該集團指，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤6.7億至7億元，升6%至11%，營業收入74.7億至76.6億元，升16%至19%。經調整淨利潤8.8億至9.2億元，升17%至22%。



該集團指，按業績預告中位值測算，今年第二季度營業收入增長19.38%、經調整淨利潤增長22.3%。在上半年，伴隨著客戶持續拓展，以及小分子CDMO服務項目管線持續向後期推進，新簽訂單增長超過30%；其中，實驗室服務新簽訂單增長超過20%、小分子CDMO服務新簽訂單增長超過50%。(wh)