14/07/2026 08:40

【企業盈喜】中偉新材(02579)料中期盈利最多逾13億人幣，按年升84%

《經濟通通訊社14日專訊》中偉新材(02579)(深:300919)公布，預期截至6月30日止中期歸屬於上市公司股東的淨利潤12.5億至13.5億元（人民幣．下同），升70.58%至84.23%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤12億至13億元，升83.63%至98.93%。



該集團指，期內搶抓全球新能源產業高景氣發展機遇，並依託在電池材料領域的龍頭地位，鎳系、鈷系、磷系和鈉系等核心產品合計銷量突破25萬噸。其中，三元前驅體上半年銷量增長超過50%，綜合毛利率保持平穩，磷系材料銷量增長超過25%，扭虧為盈；鈉電前驅體材料銷量維持高增長趨勢。此外，該集團紅土鎳礦投資收益穩步增厚；印尼火法鎳冶煉項目憑藉成本優勢，有效對沖當地政策變動，維持優異盈利水平。(wh)