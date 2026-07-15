24,681.10
+340.37
(+1.40%)
3,955.58
-11.55
(-0.291%)
14,779.40
-145.47
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64,709.9900
-334.0000
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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-334.00
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1,882.0700
-9.8000
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15/07/2026 18:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.943
|100.919
|0.024
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.35/39
|162.29/33
|162.24/28
|歐元/美元
|1.1416/20
|1.1422/26
|1.1419/23
|英鎊/美元
|1.3389/93
|1.3393/97
|1.3388/92
|美元/瑞郎
|0.8106/10
|0.8100/04
|0.8089/93
|美元/加元
|1.4057/61
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|1.4058/62
|澳元/美元
|0.6984/88
|0.6985/89
|0.6972/76
|紐元/美元
|0.5817/21
|0.5817/21
|0.5808/12
|美元/人民幣
|6.7742/46
|6.7710/14
|6.7717/21
|美元/港元
|7.8387/91
|7.8384/88
|7.8375/79
*上述報價只供參考用