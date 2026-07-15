24,657.62
+316.89
(+1.30%)
3,977.40
+10.27
(+0.259%)
4,819.26
+22.76
(+0.475%)
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+53.92
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,036.2800
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15/07/2026 09:04
美匯指數報100.863，美國6月CPI按年升3.5%低於前值及預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.863
|100.919
|-0.056
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.08/12
|162.21/25
|162.24/28
|歐元/美元
|1.1432/36
|1.1425/29
|1.1419/23
|英鎊/美元
|1.3402/06
|1.3394/98
|1.3388/92
|美元/瑞郎
|0.8082/86
|0.8089/93
|0.8089/93
|美元/加元
|1.4046/50
|1.4053/57
|1.4058/62
|澳元/美元
|0.6983/87
|0.6976/80
|0.6972/76
|紐元/美元
|0.5820/24
|0.5810/14
|0.5808/12
|美元/人民幣
|6.7727/31
|6.7718/22
|6.7717/21
|美元/港元
|7.8373/77
|7.8376/80
|7.8375/79
上述報價只供參考用