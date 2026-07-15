15/07/2026 08:08

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▷ 特朗普撤回霍爾木茲海峽20%通行費提議

▷ 納指14日升0.9%，道指與標普同步上漲 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》美國6月消費物價指數(CPI)顯著降溫，且總統特朗普放棄了向霍爾木茲海峽通航船隻徵收20%費用的計劃，刺激美股周二（14日）收市全線向上。道指收市升9.63點，或0.02%，報52508.27點；標指升28.25點，或0.38%，報7543.59點；納指升233.83點，或0.9%，報26107.01點。美國6月CPI按月下降0.4%，降幅遠勝市場預期的0.2%，帶動按年通脹率回落至3.5%，低於市場預期的3.8%。數據公布後，市場對聯儲局近期的加息預期大幅降溫。同時，聯儲局主席沃什於國會聽證會上明言，過去五年的通脹飆升將成為過去時，進一步穩定市場信心。與此同時，美國總統特朗普撤回要求途經關鍵霍爾木茲海峽船隻，支付20%通行費的提議。紐約期油升2.2%，報每桶79.89美元；布蘭特期油升2.1%，報每桶85.12美元。記憶體晶片股錄得反彈，成為推動納指走高的核心力量。然而，IBM因警告第二季軟件及基礎設施業務需求疲軟而發出盈警，導致股價暴跌25%。金融板塊方面，華爾街大型銀行陸續披露次季業績，其中高盛(US.GS)盈利遠超預期刺激股價飆升9%。同日公布業績的摩根大通(US.JPM)與美國銀行(US.BAC)亦受惠於板塊氣氛，分別升2.5及1.9%。*美匯指數失守101關口*現貨金價曾一度失守4000美元的心理關口，低見每盎司3983美元，其後低位見買盤吸納，目前於4051美元附近反覆爭持，升1.2%。紐約期金亦同步向上，升1.4%，報每盎司4062美元。美匯指數盤中失守101關口，報約100.91水平，跌約0.3%。美元兌日圓近期維持高位震盪格局，報162.17水平，下跌0.1%，盤中一度高見162.47。歐元兌美元匯價尾市轉強，報1.1423，升0.3%。(jf)