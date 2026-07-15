15/07/2026 11:45

【外圍經濟】SpaceX連跌三日，市值蒸發近8500億美元，僅比IPO發行價高1美元

《經濟通通訊社15日專訊》SpaceX連續三天下跌，距離跌破首次公開募股(IPO)的發行價僅一步之遙。對於交易員和投資者而言，發行價是衡量新股表現的重要水平。



周二（14日）SpaceX股價下跌2.2%，收於每股136.08美元，僅比上個月每股135美元的發行價高出1美元。該公司較上市後觸及的高位已下跌約三分之一，市值蒸發近8500億美元。



公司股價上市幾天或幾周就跌破IPO發行價，會打破公司及其承銷機構精心營造的樂觀預期。過早讓股東蒙受損失，會打擊市場信心，有些新上市公司會因此一蹶不振。



懷疑者指出，SpaceX的預期市銷率超過30倍，在納斯達克100指數成分股中位列最高之列，略低於Palantir Technologies Inc。SpaceX還面臨較長時間的禁售期，未來數月內部人士會定期解禁並出售股份。(jf)