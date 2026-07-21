15/07/2026 14:10

【中東戰火】伊朗戰火第138日，美軍轟伊七小時，革命衛隊反擊多國美軍基地

《經濟通通訊社15日專訊》周三是伊朗戰火第138日，美軍周二晚（14日）對霍爾木茲海峽伊朗一側，發動長達7小時轟炸。革命衛隊則發動反擊，空襲了約旦、巴林、科威特等多國的美軍基地。



美軍中央司令部通報，美軍戰機、無人機及艦艇，針對霍爾木茲海峽和伊朗境內數十個軍事目標實施打擊。美國總統特朗普稱，海峽必須保持開放，伊朗的打擊將持續，直到他決定停止。



革命衛隊則表示，用無人機襲擊了約旦的阿茲拉克美軍基地，包括戰機機庫、宿舍和設備倉庫，並摧毀了數架美國MQ-9無人機。伊朗同時還襲擊了巴林的美軍第五艦隊指揮部、倉庫和燃料庫，以及美國駐科威特軍事後勤中心。



美伊同時展開經濟絞殺戰。伊朗於周日（12日）宣布關閉霍爾木茲海峽，特朗普則宣布美國重新對伊朗實施海上封鎖。他並計劃對過往海峽貨物徵收20%的費用，以支付美軍安全保障成本。不過時隔僅一天，特朗普便宣布放棄這一計劃，改為與海灣國家締結大規模貿易與投資協議。



*美凍結伊朗1.3億美元數字資產*



據美媒報道，美國為伊朗戰事付出的成本可能高達1000億美元。而美國財長貝森特稱，美國外國資產控制辦公室已對多個與伊朗央行有關聯的電子錢包實施制裁，凍結了超過1.3億美元的資產。(jf)