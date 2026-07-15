15/07/2026 15:22

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 孫東指政府AI工具生成內容須經人工審查核實

▷ 數碼辦推出260項AI方案供部門應用

▷ 跨部門小組2024年3月成立檢視AI法律配套 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》創新科技及工業局局長孫東今日書面回覆立法會議員鄧銘心及鍾奇峰的質詢時表示，政府已發布多份人工智能(AI)應用指引，強調AI工具純屬輔助性質，所有由AI輔助生成的內容須經人員人工審查與核實，確保真實準確，絕不能完全依賴AI輸出。數字政策辦公室已推出「人工智能方案目錄」及AI工具箱，匯集逾260項經技術審查的AI方案供政府部門應用。對於鄧銘心議員關注利用深偽技術進行勒索的問題，孫東指警方在2025年1月至2026年5月期間共接獲2143宗勒索案件，惟由於AI只是干犯勒索罪的其中一種工具，警方未有就當中涉及AI犯案的數字作分項統計。針對AI衍生的新型罪案風險，警方會從情報分析、業界合作及國際協作等方面加強部署。*成立跨部門小組檢視法律配套，法改會研究深度偽造罪行*在法律框架方面，律政司司長已於今年3月成立「檢視支持更廣泛應用AI所需的法律配套」跨部門工作小組，全面檢視現行法律是否存在漏洞，研究具針對性的解決方案，包括制定專屬法例的可行性。同時，法律改革委員會轄下的電腦網絡罪行小組委員會正研究涉及深度偽造技術的罪行，將適時諮詢公眾。孫東指出，數字辦已於2025年4月推出《香港生成式人工智能技術及應用指引》，建議服務使用者應以浮水印、標籤等方式明確說明是否使用生成式AI參與內容生成。數字辦同年2月發布的《政府部門人工智能應用指南》訂明，AI工具生成的內容須經官方或可信來源核實真確性，禁止輸入機密或個人資料至外部AI平台，並不得指示生成侵犯版權或知識產權的內容。*本地整體算力達5000 PFLOPS，沙嶺數據園料2032年提供180000 PFLOPS*鍾奇峰議員關注AI基礎設施的詞元產能問題。孫東表示，由於全球AI產業對詞元計算方法尚未有統一標準，政府目前並無就全港日均詞元的調用量及產能進行統計或預測。惟香港現時整體算力已達每秒五千萬億次浮點運算次數(5000 PFLOPS)，其中數碼港人工智能超算中心佔六成；正在建設的沙嶺數據園區預計到2032年可提供180,000 PFLOPS算力，相當於目前香港算力的36倍。*數字辦推AI培訓課程，公務員須掌握應用能力*政府持續加強公務員AI培訓，數字辦聯同公務員學院推出分層網上AI培訓課程，涵蓋基礎知識、倫理安全及工具應用等範疇，並定期舉辦「創新與科技」領導系列專題講座。在2025/2026年度，數字辦共安排約130項與數字科技相關的培訓課程。政府強調「人在環中」原則，部門發布任何由AI輔助生成的內容前，必須經人員審查核實，確保合乎道德原則。(ul)