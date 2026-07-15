15/07/2026 08:47

【開市Ｇｏ】美通脹顯著降溫，DeepSeek擬內地IPO，長飛光纖半年勁賺30億

【要聞盤點】



1、美股周二（14日）收市全線向上，雖然IBM(US.IBM)發布盈警導致股價暴瀉25%，但美國6月通脹數據顯著低於預期，銀行股業績交到功課，加上記憶體晶片板塊強勢反彈，成功提振市場整體投資氣氛。道指收市升9.63點，或0.02%，報52508.27點；標指升28.25點，或0.38%，報7543.59點；納指升233.83點，或0.9%，報26107.01點。日經指數開報68182點，跌28點。



2、美軍恢復對伊朗的海上封鎖並發動新一輪空襲。特朗普稱美國下周將打擊伊朗的電廠和橋梁。而伊朗再次將美國盟友科威特作為重點攻擊目標



3、特朗普放棄對霍爾木茲海峽貨運按20%比例收取補償費的計畫，轉而要求海灣國家對美國直接投資。



4、特朗普宣稱將與伊拉克達成龐大的石油交易，據悉美國支持伊拉克-敘利亞輸油管道項目，以削弱伊朗影響力。



5、美國6月份消費物價指數(CPI)按年升幅顯著回落至3.5%，不僅低於5月的4.2%，創下自2020年4月以來的最大單月降幅，更優於市場預期的3.8%。市場轉向更鴿派的貨幣政策定價，利率期貨市場目前預計當局7月加息0.25厘機率只有約15%。



6、美聯儲主席沃什在國會聽證會上淡化單月CPI數據影響，重申對高通脹零容忍，誓言要恢復價格穩定。但就目前經濟狀況而言，沃什表示持樂觀態度，稱勞動力市場總體穩定。



7、「股神」巴菲特宣布將於未來8年內全數處置其持有的巴郡(US.BRK.A)股份，並將總值近60億美元的股票捐贈予四個家族慈善機構，同時正式終止對蓋茨基金會的長期捐贈。



8、中國對歐盟的6月貿易順差創下歷史新高，同比大升27%，達329億美元；中國對德國貿易順差更按年增逾倍。歐盟目前正研議新措施以保護本土產業免受低價商品衝擊。



9、人民銀行周三將開展創紀錄規模的6個月期14000億元買斷式逆回購操作，考慮9000億元創下新高的到期規模，此次操作淨投放5000億元，為該品種自2月以來首次轉為淨投放。



10、DeepSeek據悉開始籌備內地IPO，最快今年遞交上市申請，該企業擬在IPO前繼續進行私募融資，目標投前估值至少為4800億元人民幣。



11、據悉OpenAI正在開發的首款硬件設備是一台可移動、無屏幕的智能音箱，將幫助用戶控制智能家居設備、播放媒體內容、並調用ChatGPT的廣泛功能。



12、長鑫科技IPO發行價定為8.66元人民幣，預計最高募資666億元人民幣



【焦點股】



智譜(02513)、MiniMax(00100)

- 據報DeepSeek啟動上市前最後一輪融資



兆易創新(03986)

- 長鑫科技完成A股IPO定價



長飛光纖光纜(06869)

- 料中期盈利最多30億人民幣，按年升逾9倍



中興通訊(00763)

- 據報子公司中興康訊電子獲美國批准購買英偉達H200晶片



富衛集團(01828)

- 獲李澤楷增持逾24萬股，持股量升至66.15%



勁方醫藥(02595)

- 折讓9.7%配股籌4.7億元，加快RAS管線研發



國壽(02628)

- 料中期純利按年增加215%至235%



長汽(02333)

- 料中期少賺59%至63%，受海外稅收政策補貼收益收回延期及匯率波動影響



華泰證券(06886)

- 料中期賺最多117億人民幣升55%，業績創同期新高



中信建投証券(06066)

- 料中期盈利最多81億人民幣，按年增長80%



贛鋒鋰業(01772)

- 料中期虧轉賺最多46億人民幣，受惠鋰鹽產品售價上漲



兗礦能源(01171)

- 料中期盈利72億人民幣升53%，受惠煤炭價升



南方航空(01055)

- 料中期虧損擴至最多近40億人民幣，受累航油成本激增



中國國航(00753)

- 料中期虧損擴至最多26億人民幣，航油價高企擠壓盈利空間



東方航空(00670)

- 料中期虧損擴至最多24億人民幣，受累航油價格大漲



中國有色礦業(01258)

- 料中期盈利4.2億美元增60%，受惠銅價升



中國建材(03323)

- 料中期盈轉虧8.9億人民幣，商譽減值撥備增



昭衍新藥(06127)

- 料中期盈利最多9億人民幣升近14倍，收入升最多11%



福萊特玻璃(06865)

- 料中期盈轉虧，蝕3億至4億人民幣





【油金報價】



紐約期油上漲1.39%，報80.44美元/桶



布蘭特期油上升0.94%，報86.22美元/桶



黃金現貨上升0.07%，報4055.69美元/盎司



黃金期貨下跌0.21%，報4061.12美元/盎司

