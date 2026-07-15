15/07/2026 11:05

【外圍經濟】韓國券商討論提高晶片股槓桿ETF的最低存款要求

《經濟通通訊社15日專訊》韓國金融投資協會表示，該國10家大型資產管理公司CEO討論，推出針對個股槓桿ETF的投資者保護措施，包括提高最低存款要求以及分散再平衡交易時間。



根據該協會發布的聲明，與會者一致認為，有必要將投資此類槓桿產品的最低存款要求從目前的1000萬韓元（6714美元）水平提高。



為降低每日再平衡交易（集中在收市前）對市場的影響，各資產管理公司表示，需要努力將再平衡活動攤到交易日的各個時段中。



韓國金融投資者協會引述韓國資本市場研究院的數據稱，自相關槓桿ETF推出以來，每日再平衡所需的股票交易量估計約為7000億至2.1萬億韓元。(rc)