15/07/2026 14:05

【ＡＩ】美國白宮推出AI網絡安全信息共享平台，開源模型監管動向引關注

《經濟通通訊社15日專訊》特朗普政府正透過一個新的行業信息共享平台，加強人工智能(AI)領域的網絡安全協調，以提高網絡漏洞，特別是開源軟件漏洞的發現和修復能力。



美國國家網絡總監Sean Cairncross周二（14日）表示，這一名為「金鷹」(Gold Eagle)的平台於本月稍早推出，由財政部、國土安全部和國防部聯合發起，並與多家人工智能企業共同協商設計。



根據介紹，該平台將用於共享潛在漏洞信息，也是特朗普上月簽署人工智能行政命令後的具體落實措施之一。美國政府正與卡內基梅隆大學軟件工程研究所合作開發一個平台，作為「金鷹」的信息接收端口。該平台將允許企業自願提交最先進的人工智能模型，以供安全評估。



Cairncross表示，另一套名為「漏洞信息與協調環境」的系統將承擔信息共享職能。該系統將支持安全傳遞漏洞信息，從而幫助及時修復軟件缺陷。他補充稱，「金鷹」平台還將包括針對開源軟件的自動掃描功能。(rc)