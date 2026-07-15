15/07/2026 14:05

【ＡＩ】受AI晶片需求推動，ASML第二季業績勝預期

《經濟通通訊社15日專訊》ASML周三（15日）公布第二季業績，截至6月30日的三個月內，該公司營收為93.3億歐元（109.0億美元），分析師先前預期為88.0億歐元。淨利為29.2億歐元，高於預期的26.2億歐元。



CEO福凱(Christophe Fouquet)在聲明中表示：「我們的客戶繼續加快產能擴張計劃，這使ASML能夠更清晰地預見長期需求。」



這家荷蘭公司是極紫外光刻技術(EUV)的唯一製造商，這是製造尖端晶片所必需。包括台積電、三星、SK海力士在內的客戶正競相擴產，以滿足與AI相關的需求。



此外，公司表示，預計年度銷售額將在430億至450億歐元之間（約491.1億至513.9億美元），而先前預期為360億至400億歐元。同時，其毛利率預計將從先前的51%至53%提升至54%至56%。(rc)