15/07/2026 14:45

【ＡＩ】韓股終於喘定？KOSPI指數收漲逾6%，但本月總市值蒸發19%

《經濟通通訊社15日專訊》韓國KOSPI指數於周三（15日）收市報7284.41點，上漲6.24%，終於扭轉黑色星期一的下行趨勢，重返7000點大關。在隔夜美股推動下，SK海力士反彈9.46%，三星電子亦漲6.65%。



SK海力士韓股股價盤中急升約14%，KOSPI指數抽升8%，觸發升市熔斷機制，程式買盤暫停5分鐘。韓股大幅起落驚動總統李在明，他當日在政府高層會議上暗示，波動尚未結束。他說：「我國股市相當不穩定。由於股市在如此短的時間內，經歷了史無前例的大幅上漲，因此需要時間和經歷一定的波動才能穩定下來。」



韓國股市近期劇烈震蕩， 7月以來總市值已蒸發約19%，恐將失守6000萬億韓元關口。據韓交易所數據，以周二（14日）收盤價為準，KOSPI指數上市公司總市值為5616.75萬億韓元。韓創業板KOSDAQ指數上市公司總市值為440.384萬億韓元。



兩個板塊合計總市值約為6057.134萬億韓元，較上月30日的7443.485萬億韓元縮水18.6%。上月22日，韓股總市值曾達到7993萬億韓元，逼近8000萬億韓元大關，但本月回落到7000萬億韓元關口徘徊。而在本周黑色星期一，盤中甚至一度跌破6000萬億韓元。(rc)