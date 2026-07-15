15/07/2026 16:09

【外圍經濟】日本散戶沽空美元，淨短倉飆至2.79萬億日圓，創2008年以來新高

《經濟通通訊社15日專訊》日本散戶上月持有的美元淨短倉飆升至近二十年來最高水平，市場普遍猜測日本官方可能再度出手干預以提振日圓匯率。



根據日本金融期貨協會數據，散戶交易者的美元淨短倉倉位較上月激增逾三倍，達到2.79萬億日圓（約172億美元），創下自2008年底有紀錄以來的最大規模。儘管這些押注也可能涉及其他貨幣對，但日圓相關未平倉倉位規模巨大，顯示其主要集中於美元兌日圓持倉。



東海東京情報實驗室高級利率與外匯策略師Hideki Shibata表示，當日本當局實施干預時，這些散戶交易者將拋售日圓以回補倉位，從而推動美元兌日元匯率反向回升。這類持倉結構可能會令日本財務省對入場干預持更謹慎態度。(rc)