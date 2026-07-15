15/07/2026 16:40

【聚焦人幣】人行：常態化發行央行票據，支持財政部提高離岸人幣國債發行規模

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》中國人民銀行貨幣政策司司長謝光啟今日在國新辦新聞發布會上表示，人民銀行將繼續常態化發行央行票據，並支持財政部進一步提高離岸人民幣國債發行規模、豐富發行期限、增加優質資產供給，通過市場的健全和完善，吸引主權機構、金融機構、跨國企業等主體來發行人民幣債券，豐富多元化資產供給。



此外，要活躍離岸人民幣金融產品交易。發展離岸回購業務，活躍離岸人民幣國債、央行票據的二級市場交易，鼓勵金融機構做市，通過跨境回購、債券通、基礎設施互聯互通等方式加強在岸和離岸市場聯通，推動離岸人民幣金融資產定價向在岸市場靠攏。支持推出離岸人民幣的國債期貨，發展利率掉期市場，更好滿足市場主體的利率風險對沖需要。



他並稱，要指導中國外匯交易中心與香港金管局、香港證監會合作，建設綜合性金融交易平台，提供債券、貨幣、外匯等金融市場交易的基礎設施服務。