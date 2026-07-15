15/07/2026 16:43

【聚焦人幣】人行：推動熊貓債市發展，便利境外機構參與境內熊貓債發行和交易

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》中國人民銀行副行長鄒瀾今日在國新辦發布會上表示，近年來，人民幣在跨境貿易投融資等領域使用更加廣泛，境外主體對人民幣的融資需求增強。從發行主體來看，愈來愈多的國際知名機構參與到熊貓債券市場；從投資者來看，熊貓債券在中國獲得了商業銀行、基金、理財等境內投資者的廣泛認可。人民銀行將繼續穩步推動熊貓債券市場高質量發展，便利境外機構參與境內熊貓債券的發行和交易。



2026年上半年，熊貓債券發行超過1600億元（人民幣．下同），同比增長69%。截至2026年6月末，熊貓債券已累計發行超過1.3萬億元，發行主體有110多家，覆蓋了亞、歐、非、南美、北美五大洲的24個國家和地區。2026年上半年，熊貓債券累計成交3426億元，同比增長49%；參與熊貓債券交易機構2493家，同比增加599家。