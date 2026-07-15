15/07/2026 12:03

【數據解讀】統計局：AI和各領域加速融合，下半年PPI平穩運行仍有較好支撐

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國新辦就上半年國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人王冠華表示，下半年PPI平穩運行仍有較好支撐。人工智能和各領域加速融合，算力需求大幅增長，市場競爭秩序逐步優化，或將帶動相關行業的價格上行。



另外，她指出，今年以來，消費品的以舊換新政策優化實施，智能眼鏡被納入了補貼範圍。上半年包括智能眼鏡在內的可穿戴智能設備零售額增長超過一倍，高能效等級的家電零售額增長超過30%，演唱會、音樂節、體育賽事等「演藝+」消費的模式持續升溫，更好地滿足了群眾高品質的精神文化和沉浸式的體驗需求。



她又表示，上半年企業更加注重研發創新，持續加大專利、軟件、數據庫等領域投資。從佔比看，知識產權產品投資佔固定資產投資中的比重達到了13.8%，比一季度提高1.4個百分點。統計局數據顯示，上半年，知識產權產品投資同比增長9.4%，比一季度加快1.5個百分點。