15/07/2026 16:05

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▷ 首季中小微民企貸款利率同比降45基點

▷ 4月末科技創新貸款餘額2188億元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》中國人民銀行貨幣政策司司長謝光啟今日在國新辦發布會上表示，人民銀行將繼續發揮結構性貨幣政策工具的激勵引導作用，以市場化方式引導金融機構優化信貸結構，同時加強貨幣政策與財政政策的協同配合，暢通貨幣政策傳導，持續做好對結構性貨幣政策工具的評估和完善優化，發揮好它的作用。*首季金融機構發放中小微民企貸款利率同比降45個基點*他指出，目前，民營企業再貸款的餘額已超7600億元（人民幣．下同），其發放對象是地方法人金融機構。從激勵的效果來看，今年一季度末，地方法人金融機構發放的中小微民營企業貸款比今年年初增幅是4.2%，比金融機構的各項貸款較年初增幅約高1個百分點。從利率來看，一季度地方法人金融機構發放的中小微民營企業貸款的加權平均利率比去年同期下降了45個基點，降幅也比金融機構各項貸款利率的降幅多24個基點。*截至今年4月末科技創新貸款2188億元，2.1萬戶首貸*關於科技創新和技術改造再貸款，他表示，目前，這項工具總額度1.2萬億元，主要作用是激勵金融機構加強對中小型科技企業和大規模設備更新的金融服務，也取得了不錯的效果。截至今年4月末，銀行發放的科技創新和技術改造貸款達1.5萬億元，其中科技創新貸款2188億元，有2.1萬戶科技型中小企業實現了首次貸款。這些企業往往是處於初創期、成長期，有了首次的貸款記錄以後，後續的融資會容易很多。技術改造和設備更新貸款目前餘額發放了1.3萬億元，累計為8250個重點領域設備更新項目提供了資金支持。貸款的加權平均利率約為2.7%，有效激發了投融資需求。這項工具在金融側和產業側都有比較好的反映，今年科技型中小企業貸款保持了20%左右的較高增速。據統計，前5個月，設備工器具購置投資同比增長9.3%，增速比上年同期提高了2.2個百分點。