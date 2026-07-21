15/07/2026 15:32
【人行操作】人行：加大逆周期和跨周期調節力度，著力擴大內需
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▷ 人行副行長鄒瀾稱將繼續實施適度寬鬆貨幣政策，加大逆周期調節力度
▷ 上半年人民幣貸款新增10.72萬億元，債券融資新增8.51萬億元
▷ 6月新發企業貸款利率3.0%，普惠小微貸款餘額同比增8.3%
▷ 上半年人民幣貸款新增10.72萬億元，債券融資新增8.51萬億元
▷ 6月新發企業貸款利率3.0%，普惠小微貸款餘額同比增8.3%
他指出，從上半年金融數據看，貨幣政策支持實體經濟的效果是比較明顯的。一是金融總量合理增長。6月末，廣義貨幣供應量M2同比增長8%，社會融資規模存量同比增長7.4%，兩項指標增速均繼續高於名義GDP增速。上半年，人民幣貸款新增10.72萬億元（人民幣．下同），債券融資新增8.51萬億元，債券融資比重提升，金融體系對實體經濟支持穩固。
*6月末人幣對一籃子貨幣較上年末升值4.7%，對美元匯率較上年末升值3%*
二是社會綜合融資成本處於歷史較低水平。6月，新發放企業貸款加權平均利率約為3.0%，比上年同期低約20個基點；新發放個人住房貸款利率約為3.1%，與上年同期基本持平。
三是信貸結構繼續優化。6月末，普惠小微貸款餘額同比增長8.3%；工業中長期貸款餘額同比增長5.9%；不含房地產業的服務業中長期貸款餘額同比增長9.2%，均高於全部貸款增速。
四是金融市場運行平穩。資本市場持續活躍。債券市場平穩運行，目前10年期國債收益率運行在1.73%左右。人民幣匯率穩中有升。6月末，人民幣對一籃子貨幣較上年末升值4.7%，對美元匯率較上年末升值3%。