15/07/2026 11:45

【數據解讀】統計局：二季度經濟增速回落受短期因素影響，經濟運行仍平穩

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局今日公布最新經濟數據顯示，二季度GDP增長放緩至4.3%，低於預期並創三年半新低；上半年GDP則增4.7%。



國家統計局副局長毛盛勇在國新辦發布會上表示，二季度經濟增速4.3%，與一季度相比回落0.7個百分點，但經濟運行的基本面沒有變。增速回落主要是受一些短期因素和一些外部影響導致，比如石化相關行業受到一些外部影響，煤炭生產受國內短期因素影響，而其他行業都是正常的，「經濟運行平穩、向新向優的基本面沒有變化」。



*從現價增長角度看，二季度實際增長比一季度好*



他又指，如果從現價增長角度來看，二季度實際增長比一季度好，增量比一季度多。4.3%是一個不變價的增長速度，如果從現價增速來看，二季度比一季度增長快。從現價來看，今年二季度GDP的現價和去年二季度GDP的現價總量比增長5.9%，比一季度快1個百分點。二季度GDP增量2萬億元（人民幣．下同），比一季度多增4000億元，即今年二季度和去年二季度比，GDP總量多2萬億元；今年一季度和去年一季度比多1.6萬億元，二季度比一季度增量還要多。今年二季度增量不僅比一季度多，比上年同期也要多7000多億元，從現價角度看更好一點。



關於下半年和全年走勢。他表示，傳統行業加快改造升級。二季度下拉的個別行業，短期影響逐步消除，外部影響不大，有一定的自主可控，後面也會逐步恢復。政策效應不斷落地顯效。前期出台的政策效果會不斷顯現。中央也會根據形勢變化，有針對性出台更加積極有為的政策，推動經濟平穩運行、向新向優發展。綜合來看，實現全年主要預期目標，特別是經濟增長預期目標有堅實的條件和支撐。