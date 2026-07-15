15/07/2026 11:25

【數據解讀】統計局：高端製造等新動能對上半年經濟增長貢獻率超四成

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國新辦就上半年國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局副局長毛盛勇表示，今年上半年，以高端製造、數字經濟、現代服務為代表的新動能對上半年經濟增長的貢獻率超過了四成，經濟向新向優的特點非常鮮明，而且總的發展趨勢在加快。



他指出，上半年規模以上高技術製造業增加值同比增長13.3%，其中航空航天器及設備製造、電子及通信設備行業增加值分別增長16.3%、17%，與人工智能相關的集成電路製造、智能車載設備製造等行業都保持30%以上的高增長。綠色轉型步伐加快，上半年新能源汽車零售滲透率連續三個月超過60%，帶動鋰離子電池的產量增長39.3%。近年來，新舊動能接續轉換節奏加快，新動能在不斷成長壯大，日益挑起中國經濟的大樑。