15/07/2026 11:27

【數據解讀】統計局：上半年中國經濟增量3.6萬億元，近五年同期最大

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》國家統計局今日公布最新經濟數據顯示，二季度GDP增長放緩至4.3%，低於預期並創三年半新低；上半年GDP則增4.7%。



國家統計局副局長毛盛勇在國新辦發布會上表示，今年上半年，國內生產總值按不變價計算，同比增長4.7%，增速符合全年預期的增長目標。從增量看，上半年經濟增量為3.6萬億元（人民幣．下同），是最近五年同期最大的增長。對於中國這樣一個超大規模經濟體來說，經濟實現4.7%的同比增長，還是很不錯的。



*第二季GDP增速雖回落，但向新向優基本面沒變*



毛盛勇強調，儘管二季度增速有所回落，但經濟穩定運行，向新向優的基本面沒有變化。特別是二季度以來，世界經濟出現一些新變化，國際機構調低了多數主要經濟體的全年經濟增速預期，但是調高了中國全年經濟增長預期，表明國際機構看好中國經濟。綜合宏觀指標來看，中國整體宏觀經濟是平穩的，主要指標運行在合理區間。