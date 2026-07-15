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15/07/2026 15:07
美元兌人民幣報6.7685，內地次季GDP按年僅升4.3%遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|100.919
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
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|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.20/24
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|歐元/美元
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|1.1432/36
|1.1419/23
|英鎊/美元
|1.3412/16
|1.3402/06
|1.3388/92
|美元/瑞郎
|0.8091/95
|0.8082/86
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|澳元/美元
|0.6983/87
|0.6983/87
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|紐元/美元
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|美元/人民幣
|6.7683/87
|6.7727/31
|6.7717/21
|美元/港元
|7.8372/76
|7.8373/77
|7.8375/79
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