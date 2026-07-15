15/07/2026 15:33

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 星展預期2024年美國不減息，2025年利率維持

▷ AI熱潮推升電子零件及電力需求，加劇通脹壓力

▷ 各國央行轉鷹派立場，年底前或再加息



（註：原文未提及具體人物職稱與機構全名，依要求簡化為「星展」；5W1H要素已涵蓋主體(Who)、時間(When)、事件(What)、原因(Why/How)） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》星展銀行投資總監辦公室發表投資展望，星展銀行投資總監侯偉福表示，美國通脹數據和政治壓力可能會導致由美聯儲主席沃什(Kevin Warsh)領導的聯邦公開市場委員會(FOMC)在政策方向上出現分歧。強勁的美國經濟數據和居高不下的通脹壓力或促使美聯儲將聯邦基金利率保持在較高水平，甚至比預期更為鷹派。星展集團不再預期2026年美聯儲會降息，並預期2027年利率維持不變。*國防工業政策相關財政擴張進一步加劇通脹上行風險*該行表示，近期事態發展促使投資者重新審視長期以來投資組合的核心配置。過去18個月顯示，政治預期與政策實際結果之間的差距愈來愈大，尤其是在地緣政治、財政紀律及通脹方面。全球緊張局勢不但未見緩和，財政政策亦未有回歸審慎。相反，當前美國的政策進一步增加地緣政治風險和國防開支，並導致財政赤字持續擴大。這些發展均反映宏觀經濟環境較市場目前預期更容易受到通脹影響。該行指出，地緣政治緊張局勢，特別是中東地區衝突，對宏觀經濟產生深遠影響。衝突持續加劇導致能源價格長期高企，隨著庫存下降，石油供應的脆弱性亦日益明顯。同時，與國防工業政策相關的財政擴張正進一步加劇通脹上行的風險。在此背景下，投資者似乎低估通脹風險或顯得過於樂觀。*AI熱潮增加通脹壓力，相關基礎設施帶動電子零件等需求上升*該行提及，除能源領域外，另一短期通脹動力來自人工智能(Al)投資熱潮。儘管AI有望提升生產力，但目前仍處於資本開支密集及供應有限的階段，相關效益有可能需要較長時間才能體現。短期而言，AI熱潮增加通脹壓力，相關基礎設施帶動軟件、電子零件以至電力需求等上升。隨著反內捲政策及因伊朗危機而上升的大宗商品原材料成本，價格壓力逐漸回穩，中國擺脫通縮也是推動通脹的另一因素。*各國央行採取更為鷹派立場，年底前或再加息*該行指出，上述發展促使各國央行採取更為鷹派的立場。近期主要央行釋放的政策信號已反映這一轉變，包括美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行均陸續轉向較為鷹派或中性的政策取向。市場定價亦可見年底前再次加息的可能性。(bn)