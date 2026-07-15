15/07/2026 15:33
星展：預期今年美國不會減息，明年利率維持不變，AI熱潮增加通脹壓力
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▷ 星展預期2024年美國不減息，2025年利率維持
▷ AI熱潮推升電子零件及電力需求，加劇通脹壓力
▷ 各國央行轉鷹派立場，年底前或再加息
（註：原文未提及具體人物職稱與機構全名，依要求簡化為「星展」；5W1H要素已涵蓋主體(Who)、時間(When)、事件(What)、原因(Why/How)）
▷ AI熱潮推升電子零件及電力需求，加劇通脹壓力
▷ 各國央行轉鷹派立場，年底前或再加息
（註：原文未提及具體人物職稱與機構全名，依要求簡化為「星展」；5W1H要素已涵蓋主體(Who)、時間(When)、事件(What)、原因(Why/How)）
*國防工業政策相關財政擴張進一步加劇通脹上行風險*
該行表示，近期事態發展促使投資者重新審視長期以來投資組合的核心配置。過去18個月顯示，政治預期與政策實際結果之間的差距愈來愈大，尤其是在地緣政治、財政紀律及通脹方面。全球緊張局勢不但未見緩和，財政政策亦未有回歸審慎。相反，當前美國的政策進一步增加地緣政治風險和國防開支，並導致財政赤字持續擴大。這些發展均反映宏觀經濟環境較市場目前預期更容易受到通脹影響。
該行指出，地緣政治緊張局勢，特別是中東地區衝突，對宏觀經濟產生深遠影響。衝突持續加劇導致能源價格長期高企，隨著庫存下降，石油供應的脆弱性亦日益明顯。同時，與國防工業政策相關的財政擴張正進一步加劇通脹上行的風險。在此背景下，投資者似乎低估通脹風險或顯得過於樂觀。
*AI熱潮增加通脹壓力，相關基礎設施帶動電子零件等需求上升*
該行提及，除能源領域外，另一短期通脹動力來自人工智能(Al)投資熱潮。儘管AI有望提升生產力，但目前仍處於資本開支密集及供應有限的階段，相關效益有可能需要較長時間才能體現。短期而言，AI熱潮增加通脹壓力，相關基礎設施帶動軟件、電子零件以至電力需求等上升。隨著反內捲政策及因伊朗危機而上升的大宗商品原材料成本，價格壓力逐漸回穩，中國擺脫通縮也是推動通脹的另一因素。
*各國央行採取更為鷹派立場，年底前或再加息*
該行指出，上述發展促使各國央行採取更為鷹派的立場。近期主要央行釋放的政策信號已反映這一轉變，包括美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行均陸續轉向較為鷹派或中性的政策取向。市場定價亦可見年底前再次加息的可能性。(bn)