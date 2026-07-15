15/07/2026 15:52

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 星展對股票及債券維持中性看法

▷ 預期AI相關主題投資熱情持續

▷ 全球經濟進入資本開支超級周期



（註：原文未明確提及5W1H中的具體時間/地點/人物，僅主體機構「星展」符合Who要素，其餘要素未達明確提及標準故未強制列出） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》星展銀行投資總監辦公室發表投資展望，並指出第三季度策略部署，該行建議對股票及債券維持大致中性的看法。受惠於穩健的消費、能源出口及投資周期帶動，美國經濟增長仍展現韌性，而AI相關資本開支以及特朗普提出的《One Big Beautiful Bill Act》，進一步提振市場情緒。*料今明年全球企業盈利強勁增長，債券相對股票吸引*該行續指，在企業盈利方面，市場一致預期2026及2027年全球企業盈利將錄得強勁增長。從估值角度而言，債券相對股票更具吸引力。儘管美國股票盈利表現強勁和AI相關板塊持續受到追捧的推動下，令美股繼續主導區域的資產配置，惟資金流向顯示股票與債券的需求大致平均。該行指出，股票市場受強勁升勢帶動，自3月底以來的急劇反彈令不少投資者措手不及。儘管其他資產類別仍聚焦伊朗危機帶來的影響，惟股市實際上已提前反映危機解決及油價回歸正常的預期。值得留意的是，是次升勢主要集中於AI相關股份，動能型股票大幅超越低波動標的表現，令市場表現顯著分散。*看好半導體生態、網絡和專業硬件供應商*該行提及，受惠於強勁的企業盈利支撐，預期投資者對AI相關主題的熱情將持續。該行建議採用「槓鈴策略」(Barbell Strategy)、在配置AI相關投資之餘，同時布局受科技影響較小的行業。此外，油價長期高企對能源敏感型行業的利潤率構成壓力，投資者可考慮低能源密集度的產業。該行指出，受AI及能源兩大領域共同推動，全球經濟正步入新一輪資本開支超級周期。隨著運算需求供不應求，大型科技企業正大幅增加投資，而各國推動主權AI發展，亦為基建投資增添戰略層面意味。能源業在過去多年的投資不足，加上能源安全意識提升，現在正推動整條產業鏈重啟資本開支。在此環境下，該行看好能夠捕捉資本支出上升的基礎設施供應商-「賣鏟企業」(Pick-and-Shovel)，尤其是半導體生態、網絡和專業硬件供應商、以及石油服務與設備供應商。(bn)