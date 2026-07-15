15/07/2026 19:42

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社15日專訊》韓國央行公布議息結果，及美國公布零售銷售等數據，料為周四（16日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，韓國央行舉行貨幣政策會議並宣布利率決定。



*英國公布工業生產，歐元區公布貿易收支*



數據方面，周四2:00pm（本港時間．下同），英國公布5月服務業指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.1%；5月工業生產月率料下滑0.1%，年率料由下滑0.2%改善至升1.3%。5:00pm，歐元區公布5月貿易收支，經季節調整料由13億歐元升至28億歐元。8:30pm，美國公布6月零售銷售，月率升幅料由0.9%收窄至0.2%；連續申請失業救濟金人數料由181.4萬升至182萬；首次申請失業救濟金人數料由21.5萬升至21.7萬。10:00pm，美國公布6月成屋待完成銷售，月率料由3.8%逆轉至下滑0.5%；7月NAHB房屋市場指數料維持於35。



在本港，明日公布業績的公司有:大眾金融控股(00626)等。(wa)